Выборы в окружной Совет депутатов пройдут в Солнечногорске с 6 по 8 сентября

Выборы в Совет депутатов муниципалитета второго созыва стартовали в Солнечногорске. Они пройдут с 6 по 8 сентября. На территории округа работают 85 избирательных участков.

Совет депутатов будет состоять из 25 членов. Из них 15 депутатов изберут по одномандатным избирательным округам, а 10 — по партийным спискам. В выборах по 15 одномандатным округам участвуют 62 кандидата, среди которых пятеро — самовыдвиженцы, а остальные из политических партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Зеленые».

«Перед началом работы всех избирательных участков вместе с председателями участковых избирательных комиссий мы проверили безопасность, техническое оснащение, соблюдение условий для маломобильных граждан и организацию рабочих мест членов комиссии», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Реализовать свое конституционное право можно различными способами. Наиболее популярные из них — это очное посещение избирательных участков или дистанционное электронное голосование. Если по каким-либо причинам невозможно самостоятельно посетить участок, члены участковой избирательной комиссии могут приехать к гражданам. Они привозят с собой комплекты бюллетеней, авторучки и переносную опечатанную урну. Заявление на голосование на дому можно подать в участковую избирательную комиссию как в письменной, так и в устной форме, а также через портал госуслуг до 14:00 8 сентября 2024 года.

Жители, которые заранее зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании, смогут сделать свой выбор с помощью компьютера или телефона на сайте дистанционного электронного голосования до 20:00 8 сентября.

Адрес своего избирательного участка можно узнать на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

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