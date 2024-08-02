Второй тур конкурса на звание лучшего бухгалтера АПК пройдет в Подмосковье

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в категории «Лучший бухгалтер агропромышленного комплекса — 2024» стартовал по всей стране. К участию приглашаются представители профессий из Московской области.

Первый тур пройдет в заочном формате и будет оформлен через анкетирование. Участников ждет 10 вопросов, размещенных в анкете на сайте Министерства сельского хозяйства России.

Заявки с заполненными анкетами и ответами на вопросы необходимо отправить до 30 августа в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на электронный адрес: RyzhenkoPI@mosreg.ru.

Второй тур конкурса состоится в Минсельхозпроде Московской области и будет представлять собой письменный экзамен. В финал выйдут те участники, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам первых двух этапов. Конкурсные результаты оценит комиссия Министерства сельского хозяйства России.

Победителей и лауреатов наградят именными дипломами, квалификационными аттестатами профессиональных бухгалтеров АПК, а также призами за достижения.

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