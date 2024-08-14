Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 16 августа

Ни одного возгорания не произошло в подмосковных лесах 13 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 14 по 16 августа на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности, при этом 14 августа в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Клинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» и 15 августа в Егорьевском, Клинском, Луховицком и Шатурском спрогнозировали первый, а 14 августа в Дмитровском, 15 августа в Дмитровском, Истринском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском и 16 августа в Дмитровском и Ступинском ожидают третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 21 градуса днем и опустится до 11 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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