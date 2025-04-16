Второй и третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 апреля

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 15 апреля. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как сообщили в региональном Комлесхозе, второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье 16 и 17 апреля, при этом 17 числа в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах ожидают третий.

В пятницу, 18 апреля, в области также спрогнозировали третий класс.

В ближайшее время температура в Подмосковье будет подниматься до 17 градусов тепла днем и опускаться до семи ночью. Ожидается малооблачная погода, а 17 и 18 числа возможны дожди.