Вступительные испытания для абитуриентов начались в колледже «Подмосковье»

В колледже «Подмосковье» стартовали вступительные испытания для абитуриентов. Среди направлений подготовки — «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Правоохранительная деятельность», «Сестринское дело», «Технология индустрии красоты» и «Пожарный».

В Министерстве образования Московской области уточнили, что результаты вступительных испытаний будут известны с 14 августа. Ознакомиться с ними можно будет по ссылке.

Отмечается, что абитуриенты активно подают документы на специальности, не требующие прохождения экзаменов. Эти профессии входят в Федеральную программу «Профессионалитет», которая направлена на подготовку квалифицированных специалистов в различных областях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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