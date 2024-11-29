Глава Серпухова посетил предприятие по производству упаковки

Глава Серпухова Сергей Никитенко и его команда провели встречу с жителями на предприятии АО «Артпласт», которое производит упаковочную продукцию и одноразовую посуду. На предприятии работают около 550 человек, а также успешно реализуется проект по импортозамещению.

В ходе встречи жители и работники задали вопросы по благоустройству, здравоохранению, ЖКХ и земельным вопросам. Глава города и его заместители вместе с руководством предприятия ответили на все обращения.

Один из вопросов касался помощи в получении земельного участка для Виталии Василец, участника боевых действий в Чечне. Администрация пообещала помочь в решении этого вопроса.

Другие обращения касались благоустройства района и состояния дорог. Жители попросили отремонтировать дорогу и установить освещение на участке от № 319 до № 345а в Дашковке. Работы запланированы на 2025 год.

«Мы продолжим такие выездные встречи, они помогают лучше понимать проблемы и находить решения», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».