С 18 по 21 ноября в Санкт-Петербурге проходила юбилейная X Невская образовательная Ассамблея — профессиональная площадка для обмена опытом руководителей школ, детских садов и колледжей с ведущими экспертами. Среди участников были представители лобненской школы № 9.

В программе Ассамблеи была не только теория, но и живая практика. Коллеги посетили гимназию имени Пильдес и школу № 99 «Старт». Кроме того, для участников прошла познавательная лекция от Шалвы Амонашвили и Диляры Каримовой.

По итогам мероприятия коллектив учреждения был награжден медалью и почетным дипломом в номинации «Лидер в создании комфортной образовательной среды».

Также в рамках Ассамблеи прошел Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2026». Его главным итогом для лобненской школы стало награждение директора Ирины Кырмы почетным значком «Эффективный руководитель — 2026».

«Благодарим организаторов за высокий уровень проведения Ассамблеи. Медаль и диплом — не только признание, но и стимул двигаться дальше. Полученный опыт обязательно найдет отражение в дальнейшей работе», — отметила директор школы.