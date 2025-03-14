Встреча с родителями детей-инвалидов прошла в центре соцобслуживания в Серпухове

Мероприятие состоялось в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский». В нем приняли участие представители Министерства социального развития Подмосковья, представители учреждений культуры и спорта, социального фонда «Россия», Центра социального обслуживания, а также окружного управления социального развития.

Целью встречи, организованной по поручению вице-губернатора Московской области Людмилы Болотаевой и министра социального развития региона Андрея Кирюхина, было выслушать родителей детей-инвалидов, помочь в решении проблемных вопросов и рассмотреть предложения, которые в дальнейшем могут быть реализованы.

Представитель Министерства социального развития Подмосковья Ольга Катаева отметила, что вопросы, на которые не удалось ответить в ходе мероприятия, будут взяты на контроль.

Такая встреча представителей с родителями детей-инвалидов проходит в Серпухове уже во второй раз. На предыдущем мероприятия родители в основном интересовались лекарственным обеспечением, закупкой специализированных препаратов с учетом индивидуальных потребностей детей, а также обеспечением техническими средствами реабилитации и предоставлением комплексных услуг.