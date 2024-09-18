Встреча с краеведом из Раменского Валерием Жоховым прошла в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф состоялась встреча с известным краеведом из городского округа Раменское Валерием Жоховым. Автор нескольких книг на спортивную тематику посетил Воскресенск с целью изучения истории местных спортивных команд, начиная с дореволюционного периода.

На встрече краевед рассказал о значимости Воскресенска в спортивной истории, подчеркнув, что эти земли связаны с многими важными событиями и именами известных спортсменов. Особый интерес у Валерия Сергеевича вызвал Петр Ливен, младший сын владелицы воскресенских земель Александры Петровны Ливен. Петрик, как его называли в семье, известен тем, что создал первую футбольную команду из крестьянских ребят Кривякино и Спасского, память о которой жива среди старожилов Воскресенска.

Сотрудники библиотеки, включая заведующую отделом краеведения Елену Юрову, главного библиотекаря Галину Васильчук и экскурсовода усадьбы Кривякино Ирину Рябцеву, поделились своими знаниями и материалами по данной теме. Валерий Сергеевич с интересом ознакомился с экспозицией отдела краеведения и совершил прогулку по тенистым липовым аллеям парка Кривякино в сопровождении экскурсовода.

Эта встреча стала важным шагом в углублении знаний о спортивной истории региона и укрепила сотрудничество между краеведами разных городов.

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