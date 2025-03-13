Встреча администрации с жителями прошла на заводе в Воскресенске

Администрация городского округа регулярно проводит выездные приемы жителей. На этот раз местом встречи стал воскресенский филиал компании «Завод Технофлекс».

Участники мероприятия смогли задать интересующие их вопросы главе муниципалитета Алексею Малкину, его заместителям и профильным специалистам. Всего в рамках встречи было рассмотрено 24 обращения, которые касались сфер благоустройства, образования и спорта.

Алексей Малкин отметил, что заводы Воскресенска представляют собой образец передового процесса производства с использованием самого современного оборудования. «Производство непрерывное, поэтому приехали к рабочим сами, стараясь сэкономить их личное время, не в ущерб производственному», — сказал глава Воскресенска.

Виталий Иванов обратился к главе округа с просьбой установить в деревне Степанщино универсальную спортивную площадку: зимой — для игры в хоккей, а летом — для футбольных баталий.