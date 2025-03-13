Встреча администрации с жителями прошла на заводе в Воскресенске
Администрация городского округа регулярно проводит выездные приемы жителей. На этот раз местом встречи стал воскресенский филиал компании «Завод Технофлекс».
Участники мероприятия смогли задать интересующие их вопросы главе муниципалитета Алексею Малкину, его заместителям и профильным специалистам. Всего в рамках встречи было рассмотрено 24 обращения, которые касались сфер благоустройства, образования и спорта.
Алексей Малкин отметил, что заводы Воскресенска представляют собой образец передового процесса производства с использованием самого современного оборудования. «Производство непрерывное, поэтому приехали к рабочим сами, стараясь сэкономить их личное время, не в ущерб производственному», — сказал глава Воскресенска.
Виталий Иванов обратился к главе округа с просьбой установить в деревне Степанщино универсальную спортивную площадку: зимой — для игры в хоккей, а летом — для футбольных баталий.
Многие из заданных вопросов касались темы благоустройства территорий, ремонта дорог и освещения улиц. Отдельно сотрудники предприятия попросили рассказать о планах работ в микрорайоне Лопатинский.
«По Лопатинскому в этом году у нас планируется масштабный ремонт дорог. Это будет на улицах Комсомольская, Юбилейная. Также планируется замена светильников и опор освещения на улице Центральной», — рассказал заместитель главы Воскресенска Артем Пирогов.
Среди задач, поставленных руководителем муниципалитета — благоустройство площади и восстановление фонтана у дворца культуры «Юбилейный»
«Хочу сказать, что это замечательно. У нас есть свои проблемы, но всегда нет возможности, времени, чтобы записаться на прием в администрацию. Мы постоянно находимся на работе, а здесь все на месте решается», — поделилась впечатлениями сотрудница предприятия Вера Финашева.
Часть поступивших вопросов удалось решить уже в ходе приема, а те, которые требуют выезда специалистов на места, руководитель муниципалитета взял на личный контроль.