Встреча администрации с сотрудниками института Снегирева пройдет в Балашихе

Глава Балашихи Сергей Юров проведет встречу с сотрудниками научно-исследовательского технологического института имени Снегирева в формате «выездной администрации» 14 ноября на территории предприятия. Это мероприятие позволит жителям и работникам предприятия напрямую обсудить актуальные вопросы и проблемы.

В ходе встречи также примут участие представители профильных управлений администрации округа, которые ответят на вопросы о развитии Балашихи, включая темы дорог и транспорта, медицины, спорта, ЖКХ, благоустройства, образования и культуры. Это даст возможность сотрудникам НИТИ имени Снегирева получить разъяснения по интересующим их вопросам.

«Формат „выездной администрации“ позволяет нам оперативно реагировать на запросы наших жителей. Помимо встреч во дворах и микрорайонах, мы проводим встречи с работниками наших городских предприятий», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Регулярные встречи с жителями различных районов Балашихи в формате «выездной администрации» становятся важной частью работы местных властей. Участие начальников управлений администрации и управляющих организаций позволяет гражданам напрямую обращаться к профильным специалистам, что способствует более эффективному решению проблем и улучшению качества жизни в округе.

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