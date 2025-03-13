Встреча администрации Наро-Фоминска с жителями прошла в Апрелевке

Жителей дома № 5 на улице Горького беспокоит недостаточный напор воды. Кроме того, протекает кровля и открыт вход на чердак, что недопустимо. Глава округа Роман Шамнэ поручил начальнику территориального управления в Апрелевке Дмитрию Кожушко, представителям управляющей компании и муниципальному учреждению «Водоканал» устранить проблемы в кратчайшие сроки и сделать все по-человечески.

Традиционный перечень вопросов касался работы учреждений здравоохранения. После ремонта в Апрелевке работает модернизированная современная поликлиника. Но запись на некоторые процедуры и экстренный прием к узкопрофильному специалисту представляет проблему для людей пожилого возраста. И здесь необходима разъяснительная работа среди населения.

«Обсуждались вот такие вопросы, рутинные, жизненные, но они крайне важны для наших жителей. Поэтому мы для себя делаем выводы, что нужно еще раз разъяснять и рассказывать про все возможности поликлиники, которые у нас есть в каждом конкретном населенном пункте», — отметила заместитель главы округа Наталья Трофимова.

Жительница дома № 2 на Парковой улице пожаловалась на громкую музыку из кафе в пристрое. По ее словам, владелец не идет на контакт. Начальник территориального управления Дмитрий Кожушко в ближайшее время встретится с предпринимателем. Если замечания не учтут, к виновным применят штрафные санкции.