Всероссийские соревнования по конькобежному спорту пройдут в Коломне 11 января

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» пройдут в Коломне 11 января. В них примут участие свыше 300 человек.

В соревнованиях примут участие представители 12 регионов России: Московской, Владимирской, Кировской, Челябинской, Тульской, Ярославской, Тамбовской, Тверской, Нижегородской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга, рассказали в региональном Минспорте. За победу будут бороться юноши и девушки от девяти до 13 лет. Они выйдут на дистанции от 100 до 500 метров.

Организатором и идейным вдохновителем турнира стала двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту, 20-кратная чемпионка России, президент Федерации Московской области по конькобежному спорту, депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.