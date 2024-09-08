Все школы Подольска представят команды в «Единой школьной лиге»

Формирование «Единой школьной лиги» обсудили в Подольске. Для участия в мероприятии решили задействовать команды ребят от всех школ округа. Они представят муниципалитет в четырех видах спорта.

В совещании о формировании «Единой школьной лиги» поучаствовали заместитель главы городского округа Подольск Евгений Градсков и профильные специалисты. Они обсудили вопросы подготовки к мероприятию.

От каждой школы в Подольске создадут команду ребят старше 2010 года рождения. Они представят свое учебное учреждение в четырех видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе 3×3 и шахматах.

Также на встрече обсудили вопросы, касающиеся площадок для проведения мероприятий, медицинского обеспечения, освещения на соревнованиях, направления команд для участия в областных состязаниях и обеспечение их спортивной формой.

Специалисты проработают все вопросы. Программа стартует в области 1 ноября. Всего в соревнованиях поучаствуют 10 округов.

Отметим, что «Единая школьная лига» развивается в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее задача заключается в объединении муниципалитетов для популяризации физкультуры и спорта в общеобразовательных учреждениях.

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