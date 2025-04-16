Всадница из Одинцова выиграла три медали в соревнованиях по конному спорту

Конкурс прошел на прошлых выходных в конном спортивном комплексе одного из отелей. Участники состязались в преодолении препятствий на скорость и чистоту. Одинцовский округ на этих соревнованиях представила спортсменка Юлия Ахмедчина из конного клуба «Юникорн».

Девушка продемонстрировала уверенное выступление и взяла две бронзовые и одну серебряную медаль. В качестве ее верного партнера выступала кобыла буденновской породы Зара 2010 года рождения.

Конкур — это один из самых динамичных и требовательных видов конного спорта, где участники должны не только показать лучшее время, но и избежать падения жердей. При двух неповиновениях лошади всадника автоматически исключают из дальнейшей борьбы за призовые места. Юлия отметила сложности, с которыми ей пришлось столкнуться: «Учитывая, что это был финал, маршрут оказался довольно сложным — резкие повороты и непростые подходы к барьерам. Я рада, что нам удалось показать достойный результат».

Кроме того, успеха добилась и ученица Юлии, Алина Христачева, которая заняла пятое призовое место на своем полукровном жеребце Каламбуре 2017 года рождения. В соревнованиях участвовало более 300 спортивных пар, демонстрировавших свои навыки на барьерах высотой от 60 до 150 сантиметров в зависимости от сложности маршрута.