Врип главы Серпухова провел встречу с управляющими компаниями

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шумко встретился с руководителями управляющих компаний. На совещании обсудили содержание жилого фонда, предстоящие задачи в рамках месяца чистоты и благоустройства.

Особое внимание уделили плану по проведению общих собраний собственников в системе ГИС ЖКХ — на платформе, где каждый житель сможет получить доступ к информации об управляющей компании, тарифах и задолженностях. Система обеспечивает прозрачность, удобство и контроль расходов. Планируется, что количество собраний увеличится, а к концу 2025 года получится полностью перейти на электронное голосование. Для этого необходимо развивать технологическую и информацию составляющие, вовлекать собственников в управление своими домами.

«Отдельно обсудили вопросы своевременной обработки заявок в Единой диспетчерской службе и обеспечения газовой безопасности. В настоящее время работы ведутся в семи многоквартирных домах, ситуацию держим под контролем» — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.