Врио главы Мытищ Олег Сотник поручил улучшить содержание дворов
Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи проверил содержание общественных территорий. Первыми на очереди были дворовые территории и дороги вблизи многоквартирных домов.
Олег Сотник дал поручение устранить подтопление по адресу улица Кедрина дом № 3, облагородить «народную тропу» между домами № 1 и № 3. Также он потребовал проверить законность работы кафе на проспекте Астрахова рядом с домом № 1.
Жители домов № 7 и № 7 на проспекте Астрахова попросили привести в порядок придомовые территории, обустроить парковку, отремонтировать лифты и заменить плитку в подъездах. Также жители пожаловались на магазин-бар, который расположился на первом этаже жилого дома. Они уверяют, кафе нарушает закон о тишине.
«Системные обходы позволяют поддерживать дворовые территории округа в надлежащем состоянии, в диалоге решать вопросы, которые их беспокоят» — отметил исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.
Ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям и специалистам профильных служб дано поручение проработать каждый недочет и устранить в назначенные сроки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.
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