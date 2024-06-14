Врио главы Мытищ Олег Сотник поручил улучшить содержание дворов

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи проверил содержание общественных территорий. Первыми на очереди были дворовые территории и дороги вблизи многоквартирных домов.

Олег Сотник дал поручение устранить подтопление по адресу улица Кедрина дом № 3, облагородить «народную тропу» между домами № 1 и № 3. Также он потребовал проверить законность работы кафе на проспекте Астрахова рядом с домом № 1.

Жители домов № 7 и № 7 на проспекте Астрахова попросили привести в порядок придомовые территории, обустроить парковку, отремонтировать лифты и заменить плитку в подъездах. Также жители пожаловались на магазин-бар, который расположился на первом этаже жилого дома. Они уверяют, кафе нарушает закон о тишине.