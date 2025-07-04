Окончательно разобраться в том, кем является супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит — женщиной или мужчиной, поможет только анализ ДНК. Об этом в беседе с aif.ru заявил доктор наук, профессор и известный пластический хирург Тигран Алексанян.

Специалист отметил, что нет однозначных признаков, указывающих на настоящий биологический пол супруги президента Франции. И хоть она иногда удивляет своим внешним видом и не совсем женскими манерами, но известно, что бывают женщины с доминирующими мужскими гормонами.

Алексанян напомнил, что, например, у некоторых европеек часто встречаются мужеподобные черты лица. В частности, длинная массивная челюсть и грубоватая внешность.

По этой причине окончательный ответ относительно трансгендерности* Брижит может дать только тест ДНК. Для проведения такого анализа нужен лишь ее волос или образец слюны.

«В результатах, в том числе, были бы указаны ее хромосомы. Если XX, то она — женщина. Если XY — то мужчина», — уточнил врач.

Ранее в Париже нашли мертвым хирурга Франсуа Фавра, обещавшего раскрыть прошлое супруги Макрона, в частности, пройденные ею медицинские процедуры. Полиция квалифицировала его смерть как самоубийство, но его сестра отрицает наличие у него суицидальных наклонностей.

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