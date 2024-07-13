Врачи Солнечногорска помогли пациенту восстановиться после инсульта

В Солнечногоской областной больнице 51-летнему мужчине диагностировали инсульт. Его положили в палату интенсивной терапии, а спустя неделю — в отделение реабилитации. Сейчас пациент готовится к выписке.

В реабилитационном отделении мужчина прошел комплексное лечение. Он занимался на экзо-скелете, выполнял упражнения на развитие мелкой моторики, посещал процедуры физиотерапии. Сейчас у него восстановилась подвижность руки и ноги, появилась чувствительность. Мужчина начал самостоятельно передвигаться с тростью.



«Больших успехов удалось добиться за месяц реабилитации. Мужчина полностью адаптирован к бытовым потребностям. Безусловно, во многом такому регрессу неврологической симптоматики способствовало раннее начало реабилитации и достаточно молодой возраст пациента. Первый этап реабилитации для него начался еще в палате интенсивной терапии», — рассказал заведующий отделением реабилитации Андрей Патрунин.

Мужчину скоро выпишут. Ему предстоит третий этап реабилитации, процедуры пройдут в Андреевской поликлинике.

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