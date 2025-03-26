Врачи НИКИ детства примут участие во всероссийском конгрессе

Во вторник, 26 марта, начал работу VI Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина. Здоровый ребенок — миссия выполнима». В мероприятии примут участие врачи из Подмосковья.

На площадке специалисты обмениваются опытом и знаниями в сфере детской медицины, а также поддерживают связи с медиками из других стран.

«Ставший уже традиционным конгресс дает возможность услышать мнение ведущих экспертов, лидеров мнений мирового здравоохранения. В фокусе конгресса — вопросы биологической безопасности, участников ждут конференции, мастер-классы, круглые столы, дебаты», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В этом году на мероприятии в рамках «открытого микрофона» свое мнение смогут высказать не только медики, но также сотрудники фондов и пациентских организаций.

На базе конгресса проведут форум и олимпиаду для молодых ученых и врачей, а также III Всероссийский форум «Орфей», на котором представят опыт ведущих специалистов в сфере неонатального скрининга, лечения и реабилитации детей с редкими заболеваниями.

С программой конгресса можно ознакомиться на официальном сайте.