Врачи НИКИ детства назвали способы помочь ребенку при укачивании в транспорте

С наступлением отпусков многие семьи отправляются в поездки на машине. Но дорога не всегда проходит легко — особенно если ребенка укачивает. Врачи НИКИ детства рассказали, как уменьшить неприятные симптомы.

«Укачивание, или кинетоз, происходит из-за конфликта между зрительной информацией — неподвижный салон авто, и сигналами от вестибулярного аппарата, который регистрирует движение. Этот диссонанс может приводить к появлению тошноты, рвоты, головокружения, головной боли и повышенной потливости», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Чтобы ребенку стало легче, врачи советуют сажать маленького пассажира на среднее заднее сиденье — там меньше всего чувствуется движение. В автобусе или поезде лучше выбирать места у окна, где дети могут смотреть вперед и видеть горизонт — это помогает меньше укачиваться. Также специалисты рекомендуют отвлекать ребенка играми, книжками или аудиосказками.

Педиатр Георгий Цуркин отметил, что важно не перегружать детей едой, также следует отказаться от гаджетов и следить за тем, чтобы в салоне был свежий воздух. Также он порекомендовал взять с собой питьевую воду и что-нибудь с кислым вкусом — например, морс или апельсиновый сок.