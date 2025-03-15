Врач-ревматолог из Химок купила квартиру по программе «Социальная ипотека»
Еще один медицинский специалист из Химок смог приобрести жилье с помощью программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. В собственную квартиру переедет врач-ревматолог Дарья Карасева.
Девушка в профессии уже почти пять лет. Сейчас она трудится в Химкинской клинической больнице.
«Сейчас много молодых людей обращаются ко мне за помощью. Увеличивается количество пациентов с артрозами, много тех, у кого выявляют аутоиммунные воспалительные заболевания. Всем стараюсь помочь», — поделилась Дарья Карасева.
О программе поддержки Дарье рассказали коллеги. В ее семье растет ребенок, поэтому вопрос переезда из съемного жилья в собственное был особенно актуальным.
Специалист выбрала двухкомнатную квартиру в строящемся доме. В ней есть кухня-гостиная, отдельная комната для сына и спальня.
Напомним, что программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и другие уникальные специалисты.