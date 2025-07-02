Более 94 тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неправильную парковку

За прошедшие полгода в Подмосковье эвакуировали более 94 тысяч машин за нарушение правил парковки и стоянки. Интересно, что во втором квартале водители реже оставляли автомобили в неположенных местах, сообщили в Минтрансе региона.

Больше всего транспортных средств отправили на штрафстоянки в Ленинском, Красногорске, Мытищах и Химках. Среди водителей в июне чаще встречались хозяева Kia, ВАЗ и Hyndai. Такие данные приводит Центр безопасности дорожного движения Московской области.

Подмосковный Минтранс призывает водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать проезду экстренных служб, автобусов, троллейбусов и других машин.

В ведомстве напомнили, что эвакуация предусмотрена лишь в зоне действия запрещающих знаков и на «Стоянке для инвалидов». Также нельзя бросать авто во втором ряду, на пешеходных переходах, перед ними и на остановках общественного транспорта.

Узнать, куда эвакуировали автомобиль, можно по номеру 122 или в приложении 112 МО.