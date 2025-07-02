Жителям деревни Лешино под Чеховом напомнили правила пожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели встречу с жителями деревни Лешино муниципального округа Чехов. Гражданам напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила противопожарного режима
Помимо этого, специалисты призвали жителей очищать участки и прилегающие территории от горючих остатков и мусора. Также пожарные инспекторы напомнили собравшимся об ответственности за нарушение требований в пожароопасный сезон.
Присутствующим рассказали об использовании автономных дымовых извещателей и правилах выбора огнетушителей. В завершение мероприятия всем участникам раздали тематические листовки.