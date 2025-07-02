Жителям деревни Лешино под Чеховом напомнили правила пожарной безопасности

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели встречу с жителями деревни Лешино муниципального округа Чехов. Гражданам напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила противопожарного режима

Помимо этого, специалисты призвали жителей очищать участки и прилегающие территории от горючих остатков и мусора. Также пожарные инспекторы напомнили собравшимся об ответственности за нарушение требований в пожароопасный сезон.

Присутствующим рассказали об использовании автономных дымовых извещателей и правилах выбора огнетушителей. В завершение мероприятия всем участникам раздали тематические листовки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.