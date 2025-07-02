Легкоатлетка из Чехова стала серебряным призером всероссийских соревнований

Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет «Будущий олимпиец» прошли в Смоленске. Воспитанница спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева из муниципального округа Чехов Екатерина Анурьева стала серебряным призером состязаний.

В турнире приняли участие атлеты из десяти регионов Российской Федерации. Чеховская спортсменка Екатерина Анурьева успешно преодолела дистанцию полтора километра.

Тренируют юную спортсменку Александр и Наталья Пятаевы. Ранее их воспитанники также стали победителями турнира по легкой атлетике в Калуге. Тогда первые места в беге на 2000 и 1000 метров заняли Анастасия Степанова и Максим Соболь, второй результат в беге на 2000 метров показал Даниил Пятаев.

Напомним, что спортшколу «Витязь» имени Валерия Васильева открыли в Чехове в 2012 году.