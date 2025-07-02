Житель Чехова стал финалистом региональной программы «Герои Подмосковья»

На заседании Общественного совета Московской области утвердили участников региональной программы «Герои Подмосковья»: определили 70 финалистов и сформировали резерв из 30 участников специальной военной операции. От Чехова в финал вышел Артем Чурилов, которого мобилизовали осенью 2022 года.

Боец имеет множество наград, а также два диплома о высшем образовании. Артем женат, воспитывает троих детей. Несмотря на полученные травмы, боец продолжает активно участвовать в общественной жизни округа. Именно он организовал мотопробег к празднованию Дня Победы в этом году.

Очно-заочное обучение по программе «Герои Подмосковья» начнется в сентябре и продлится один год. Участники проекта попробуют себя в различных направлениях деятельности. Каждому назначат наставника из числа членов правительства, муниципальных образований, депутатов Государственной и Московской областной думы.