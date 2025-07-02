Родители усилили контроль за работой лагерей и ремонтом в школах Подмосковья

В Министерстве образования Подмосковья прошло заседание Штаба родительского общественного контроля. На нем обсудили вопросы капремонта школ и улучшения качества образования, а также работу пришкольных лагерей, сообщили в пресс-службе ведомства.

На встречу приехали родители из разных муниципалитетов. К ним обратилась председатель Штаба Марианна Кристалинская.

«Мы стремимся к открытому диалогу и совместной работе. Родительский контроль — это возможность своевременно выявлять проблемы и принимать решения, которые действительно важны семьям», — сказала она.

В обсуждение включилась и министр образования Московской области Ингрид Пильдес, выразив поддержку инициативам сообщества.

На заседании подвели итоги выездного мониторинга, где родители проверяли капремонт школ и работу лагерей. Участники озвучили и другие инициативы, касаемые качества образования, поддержки школьников и работы с семьями.

Встреча обозначила необходимость расширения форматов взаимодействия министерства и родителей для повышения качества обучения.