Владельца Telegram-канала будут судить за призывы к протестам

Владелец и администратор Telegram-канала, призывавшие к протестным акциям в почти 40 регионах России, предстанут перед судом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Московской области.

Следствие установило, что с 2023 по 2024 год обвиняемые организовали на территории Сергиева Посада экстремистское сообщество для распространения своих националистических взглядов.

Они создали Telegram-канал и публиковали в нем экстремистские посты. Подписчиков призывали участвовать в акциях по всей России. Обвиняемые зарабатывали на донатах от пользователей. В дальнейшем они создали отделения в других городах.

Правоохранители пресекли преступную деятельность националистов. Кадры задержания попали в распоряжение 360.ru. В ходе обысков у них изъяли националистическую атрибутику, литературу, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Следователи провели 34 судебные экспертизы и более 50 осмотров предметов и документов. Собранные доказательства легли в основу обвинения.

Ранее силовики пресекли экстремистскую деятельность в Челябинской области. Местный житель оказался под арестом за призывы к экстремизму.