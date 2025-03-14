Воспитатель из Воскресенска приняла участие в областном слете педагогов

XI слет участников областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья» прошел на базе Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве. Воскресенск представляла на мероприятии победитель муниципального этапа воспитатель дошкольных групп лицея имени Стрельцова Вера Погонялина.

В этом году в областном конкурсе участвует 51 педагог, среди которых 38 воспитателей, семь музыкальных руководителей, пять инструкторов по физической культуре и педагог-дефектолог. Педагогический стаж участников составляет от трех до 30 лет.

Участников слета проинформировали об особенностях организации и проведения областного конкурса в 2025 году. Это помогло педагогам глубже понять конкурсные задания, которые им предстоит выполнить.

Работники дошкольного образования смогли задать интересующие их вопросы организаторам и членам клуба «Воспитатель Подмосковья», а также получили советы и рекомендации сотрудников Московского областного центра дошкольного образования. Для педагогов были организованы мастер-классы с участием победителей и лауреатов прошлых лет, которые охотно делились своим опытом работы и секретами успеха.