Воспитанники школьных лесничеств пройдут двухнедельную практику в Протвине

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Сотрудники «Мособллеса» проведут для ребят из команды школьных лесничеств двухнедельную практику. Юные специалисты продемонстрируют навыки, приобретенные за год, соберут материалы для исследовательской работы на конкурс «Подрост», а также примут участие в региональном слете.

Ученики школьного лесничества «Зеленый дом» уже выбрали темы для своих проектов. И теперь в лесах Протвино будут вести наблюдения и учеты, которые лягут в основу предстоящей исследовательской работы, а методику поможет подобрать лесничий-наставник.

Ребятам предстоит изучить литературу по теме, оформить письменную работу в соответствии с требованиями, подобрать иллюстрации и сделать презентацию, а также подготовиться к вопросам членов жюри.

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