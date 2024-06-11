Воспитанники школьных лесничеств пройдут двухнедельную практику в Протвине

Сотрудники «Мособллеса» проведут для ребят из команды школьных лесничеств двухнедельную практику. Юные специалисты продемонстрируют навыки, приобретенные за год, соберут материалы для исследовательской работы на конкурс «Подрост», а также примут участие в региональном слете.

Ученики школьного лесничества «Зеленый дом» уже выбрали темы для своих проектов. И теперь в лесах Протвино будут вести наблюдения и учеты, которые лягут в основу предстоящей исследовательской работы, а методику поможет подобрать лесничий-наставник.

Ребятам предстоит изучить литературу по теме, оформить письменную работу в соответствии с требованиями, подобрать иллюстрации и сделать презентацию, а также подготовиться к вопросам членов жюри.

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