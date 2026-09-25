Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Балашихи

Груз передали для Донецкой и Луганской Народных Республик. В отправке конвоя принял участие первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев и волонтеры местного отделения «Боевого братства».

Гуманитарная помощь была собрана жителями округа, волонтерами, общественными организациями и местным отделением «Единой России». В состав груза вошли вещи первой необходимости и продуктовые наборы, автомобиль и медицинское оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких и другие необходимые вещи.

«Отправили очередной гуманитарный груз в наши новые республики. Балашиха выступает единым фронтом, наши волонтеры, „Боевое братство“, общественники, партия „Единая Россия“ собрали больше 20 тонн гуманитарной помощи. Спасибо каждому, кто участвует: приносит необходимые вещи, помогает со сбором, погрузкой и доставкой. Продолжаем эту работу вместе», — отметил Сергей Лукичев.

Помощь направят военнослужащим и в прифронтовые госпитали. Особый акцент волонтеры делают на поддержке детей. Часть груза доставят в семь детских домов. Волонтеры не только передадут помощь, но и проведут праздник для ребят с инвалидностью в Мариуполе.

«Мы часто отправляем гуманитарную помощь. Поездки бывают два раза в месяц. У нас работают сразу несколько групп волонтеров, и каждая из них выезжает по собственному графику, обеспечивая постоянную поддержку», — рассказала волонтер местного отделения «Боевого братства» Наталья Богданова.

В Балашихе продолжают работать три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, в общественной приемной «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, а также в общественной приемной на Октябрьской улице, дом № 11 в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и актуальном перечне необходимых вещей размещена на сайте.