Благотворительная акция помощи бойцам СВО началась в Подольске

Традиционный гуманитарный проект вновь объединил подольчан. На этот раз сбор помощи приурочен к юбилейной дате — 245-летию Подольска.

Первыми гуманитарный груз для бойцов доставили спортивные учреждения округа. В сборе приняли участие сотрудники и воспитанники универсально-спортивного центра «Юность». Гумпомощь доставил депутат окружного совета, директор «Юности» Олег Паскарь.

«Мы постоянно помогаем нашим ребятам. Сегодня собрали техническое снаряжение и инструменты: бензопилы, генераторы, теплопушки, топоры, лопаты, ломы. Все это понадобится для обустройства быта бойцов в холодный период. Желаем нашим ребятам счастья, здоровья, успехов и удачи, и чтобы все вернулись домой», — отметил депутат.

Образовательные учреждения тоже не отстают от спортсменов. Лицей № 26 передал средства личной гигиены, консервы, газовые баллоны, утеплитель, лопаты, а также косметические средства и вещи, необходимые бойцам в холодный сезон. Школа № 29 обеспечила военнослужащих нательным бельем и средствами личной гигиены.

Акция «Подольск помогает» продолжится до 4 октября. Центральный пункт приема расположен в Волонтерском центре на улице Ульяновых, 1. Крупногабаритную технику и строительные материалы принимают на улице Парковой, 34. Обязательно предварительно позвонить по номеру 8-916-053-65-72 и предупредить о своем приезде. Пункты приема работают с 10:00 до 18:00.