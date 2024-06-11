Волонтеры и общественники из Солнечногорска навестили раненых бойцов СВО

Представители местного отделения «Боевое братство», депутаты Солнечногорска, а также лидеры общественного движения «ZOV матерей Солнечногорска» навестили бойцов СВО в госпитале Тимоново. Такие визиты они совершают регулярно. В этот раз солдатам привезли продукты, воду, сладости и медицинские препараты.

В качестве сюрприза гости привезли с собой Чебурашку. Этот сказочный персонаж в виде ростовой куклы, поднял боевой дух и настроение бойцам, а также подарил авоську апельсинов. Чебурашка для жителей страны является негласным символом СВО.

«Большой командой приехали с подарками в госпиталь. Очень важно продолжать и дальше поддерживать наших бойцов всеми возможными способами. Отмечу, что в этом нам помогают и региональные меры поддержки, где в числе актуальных — предоставление детям льготных путевок в санаторно-курортные организации», — отметил депутат г. о. Солнечногорск Вадим Горохов.

Также депутаты и общественники напомнили: по вопросам заключения контракта с Минобороны можно обратиться в военкомат Солнечногорска по тел.: 8(985) 813-62-35, областной центр отбора на контрактную службу, на горячую линию 8(495) 990-77-77 и на сайт.

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