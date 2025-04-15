Волонтерский отряд «Маруся и Друзья» в Щелкове отметил 5-летие
Волонтерский корги-отряд «Маруся и Друзья» отметили 5-летие в музее Военно-Воздушных Сил в Щелкове. За это время филиалы открылись в разных городах России.
Александр Алексеенко из Подольска вступил в отряд с момента его образования. У него есть два рыжих корги-волонтера — Груня и Люся. Они проводят встречи с детьми и рассказывают о безопасности.
«Было много историй: заплывы, забеги, в бассейне купались, на пожары учебные ездили. Самое последнее мероприятие — поездки в ЛНР к детям, которые там были счастливы от появления наших питомцев. Это было очень запоминающееся и яркое событие», — рассказал участник корги-отряда Александр Алексеенко.
Отряд основали пять лет назад в Центре гражданской защиты в Щелкове. Тогда появился необычный сотрудник — собака породы вельш-корги пемброк Маруся. Именно она стала первым в мире спасателем. В настоящее время питомцы работают в зоне СВО, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, помогают детям с ОВЗ, оказывают психологическую и гуманитарную помощь.
«В моем отделе работает девушка, которая имеет ограниченные возможности. Она жутко боялась собак. Но корги — это друзья, добрые, пушистые и безопасные собаки. Она перестала их бояться и даже заметку на своей странице в соцсетях написала. Она благодарна всей душой, что произошло чудо», — уточнила руководитель Стахановского отделения Республиканского ЦСР детей инвалидов «Возрождение» Анна Солдатенко.
В отряде — более тысячи собак этой породы. Филиалы открылись в разные городах России. Корги-отряд — это добровольческая некоммерческая организация, зарегистрированная в Министерстве юстиции.
«Самый главный наш результат — мы ежедневно работаем на наших новых территориях. Есть большая поддержка всех руководителей на местах. Нас знают. Мы решаем все вопросы мгновенно. Это наше достижение. Мы будем продолжать дальше», — добавил почетный президент отряда «Маруся и Друзья», вице-президент МРОО «Кремль» Леонид Киселев.
В программе юбилея — костюмированный парад корги. Собаки выходили на сцену в обличии десантников, медсестер, космонавтов. В мероприятии приняли участие более 37 питомцев. Гости отметили, что работа таких волонтеров важна. Они способствуют реабилитации особенных детей. Руководитель Леонид Киселев рассказал о работе собак в зоне СВО и наградил отличившихся участников почетными грамотами.
По традиции волонтеры дарят щенков особенным детям. В этом году корги вручили многодетной семье из Рязанской области.