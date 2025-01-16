Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сыграет с командой «Динамо» 17 января

Игра пройдет на домашней арене подмосковной команды, о чем сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта. Встречу запланировали на 17 января. Она состоится в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе, который также известен как волейбольный центр. Адрес площадки: город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 22. Начало матча в 19:00. Посещение трибун для болельщиков будет бесплатным.

Сейчас после 18 туров чемпионата «Заречье-Одинцово» занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда из Подмосковья имеет в своем активе 37 очков, одержав 12 побед и потерпев шесть поражений. Московское «Динамо» идет следом, занимая пятую позицию с 33 очками, что делает команду ближайшим конкурентом «Заречья-Одинцово».

Чемпионат России по волейболу в рамках Суперлиги проводится в соответствии с задачами государственной программы, направленной на развитие физической культуры и спорта в стране.