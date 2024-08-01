Волейболист Хайлов пригласил жителей Подольска на День физкультурника

День физкультурника отметят в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске 10 августа. Посетить любительский турнир по волейболу в рамках праздника жителей округа пригласил профессиональный волейболист Артем Хайлов.

В субботу в парке Подольска пройдут два забега, показательные выступления, мастер-классы и конкурсы. Гости праздника смогут поучаствовать в акции «Спорт в каждый двор», а также побывать на выставке оружия.

Кроме того, пройдет любительский турнир по волейболу. В нем поучаствует и сам Артем Хайлов.

«Жителей и гостей округа ждет множество спортивных мероприятий, в которых можно будет принять участие. В этот день у всех желающих будет возможность сыграть со мной в волейбол. Победителя ждет приз», — поделился волейболист Артем Хайлов.

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