Военно-патриотическая акция прошла в Балашихе

Мероприятие «Великая Победа — подвиг детей», приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в Балашихе. На площади Славы собрались школьники, юнармейцы, ветераны, труженики тыла, дети войны, члены местного отделения «Боевого братства», депутаты и жители города.

Участники акции почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Славы. Виктор Ополченцев, переживший ужасы концлагеря, поделился историями из своей жизни. Он рассказал о тяжелых испытаниях, выпавших на долю детей в годы войны, и призвал молодежь помогать современным защитникам Отечества.

«В концлагере таких, как я, держали за колючей проволокой, направляли автоматы — шагу нельзя было сделать. Стояли в долгих очередях за похлебкой, чтобы хоть что-то съесть — было очень сложно» — поделился Виктор Ополченцев.

Директор школы № 11 Юлия Спиридонова отметила, что подобные мероприятия играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи, помогая им осознать ценность мира и героизм защитников Отечества.

Патриотическая акция «Великая Победа — подвиг детей» проводится в Балашихе с 2013 года. Ее цель — развитие у подрастающего поколения чувства гражданского долга и патриотизма, а также сопричастности к героическому прошлому страны.