Викторина для студентов по истории и культуре России в прошла в Химках

Учащиеся филиала Московского Авиационного института в Химках проверили свои знания по истории и культуре России в интеллектуальной игре «Вверх. Про». Викторину подготовили и провели активисты округа.

Большинство вопросов касались истории и развития института и студенческих организаций. Наивысший балл по результатам интеллектуальной игры набрала команда волонтеров «Молодой гвардии».

«Важно продолжать организацию подобных мероприятий, чтобы студенты расширяли кругозор и развивали свое мышление», — прокомментировал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Отметим, что более в состав «Молодой гвардии» входит более двух тысяч активистов. Ребята принимают активное участие в жизни Химок. Они организовывают патриотические мероприятия, помогают ветеранам Великой Отечественной войны, а также собирают и отправляют необходимые товары в приюты для бездомных животных. Помимо этого, волонтеры проводят акции в поддержку военнослужащих и их семей.