Видеокамеры для контроля за капремонтом установили в 250 ЖК Подмосковья

Жители Московской области могут следить за ходом капитального ремонта своих домов в режиме реального времени. Для этого на объектах разместили более 250 камер.

Камеры фиксируют все этапы ремонта и позволяют контролировать процесс из любой точки мира. Все подрядчики Фонда капитального ремонта Подмосковья обязаны устанавливать видеонаблюдение. Это дополнительная мера прозрачности, обеспечивающая эффективный общественный контроль.

«Мы уверены, что это поможет жителям быть спокойнее и увереннее в качестве выполнения всех необходимых работ», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Найти камеры можно на сайте fkr-mosreg.ru/map.

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