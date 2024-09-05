Въезжающих в леса Подмосковья водителей найдут с помощью камер и фотоловушек

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Камеры-фотоловушки помогают фиксировать нарушения запрета на въезд в леса Подмосковья. С начала сентября оштрафовали уже 56 водителей.

До 9 сентября в 13 лесничествах Подмосковья действует ограничение пребывания людей и въезда транспорта. Нарушения фиксируются в любое время суток, даже глубокой ночью. Нейросеть распознает государственный номер транспортного средства, на водителя составляется протокол, а данные передаются в правоохранительные органы. Штраф составляет до 50 тысяч рублей.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что с начала сентября фотоловушки зафиксировали 56 нарушений. Водителям вскоре придут извещения о штрафах.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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