Ветерану Пелагее Петровой в Балашихе вручили медаль к 80-летию Победы

Руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов в рамках партпроекта «Старшее поколение» посетил свидетельницу событий Великой Отечественной войны Пелагею Петровну Петрову, вручив ей медаль «80 лет Великой Победы». Этот момент стал ярким примером уважения к старшему поколению и сохранения памяти о героическом прошлом нашей страны.

Пелагея Петровна родилась в Белгородской области и с ранних лет столкнулась с трудностями. Начало Великой Отечественной войны застало ее в десятилетнем возрасте. Она пережила все испытания военного времени, проявив мужество и стойкость, характерные для многих людей ее поколения. После Победы Пелагея Петровна активно участвовала в восстановлении страны, работая на птичнике и в поле.

«Ее жизнь — это история поколения, которое выстояло, победило и построило будущее для нас всех», — отметил Геннадий Попов, координатор партпроекта «Старшее поколение».

В 1948 году Пелагея Петровна переехала в Балашиху, где продолжила трудиться, совмещая работу с учебой в вечерней школе. Ее целеустремленность и трудолюбие стали залогом успешной жизни. На протяжении всей своей карьеры Пелагея Петровна посвятила себя Балашихинскому литейно-механическому заводу, где работала инженером-технологом, специализируясь на металлорежущих станках и инструментах. Ее профессионализм, ответственность и преданность своему делу заслуживают глубокого уважения.