Ветеран из Балашихи провел встречу со школьниками Мордовии

Ветеран Балашихинского отделения «Боевое братство», кавалер ордена Мужества и ветеран Центра специального назначения Владимир Силантьев посетил Республику Мордовия. Его пригласил координационный совет Министерства науки и высшего образования России в рамках проекта «Победили тогда, победим и сейчас».

Всероссийский проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Силантьев провел серию встреч со школьниками и студентами на тему «Герои России — вчера, сегодня, завтра».

В ходе встреч Владимир Силантьев подчеркнул важность выбора достойных примеров для подражания, тех, кто служит своей стране и народу. Он отметил, что высшая честь — защищать свою Родину, и призвал молодежь беречь себя и свою страну, которая является общим домом, и только совместными усилиями можно сделать ее безопасной и процветающей.

Визит ветерана состоялся при поддержке аппарата Антитеррористической комиссии Ромодановского муниципального района и Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии. Такие мероприятия способствуют воспитанию у молодежи чувства патриотизма и ответственности за будущее своей страны.