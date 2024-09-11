Велопробег к Единому дню здоровья провели для школьников из Воскресенска

В парке рабочего поселка Хорлово городского округа Воскресенск организовали велопробег по пересеченной местности, приуроченный к Единому дню здоровья. В нем участвовали дети от 12 до 17 лет.
В честь Единого дня здоровья физкультурно-спортивный центр «Новое поколение» провел для учащихся школы «Наши традиции» велопробег. Маршрут пролегал в парке рабочего поселка Хорлово. Дети успешно преодолели трассу со сложным рельефом.
Участников спортивного мероприятия поощрили памятными подарками, призерам вручили кубки, медали и грамоты, а победителей отметили особыми наградами.