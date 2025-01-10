Вечер памяти местного поэта Александра Суслова прошел в Воскресенске

Александр Суслов — почетный гражданин Воскресенска, краевед, писатель, поэт и фотохудожник. Почтить его память пришли друзья, коллеги и земляки. На встречу пригласили сестру Галину Анатольевну, дочерей Екатерину и Елену, а также внуков.

Заместитель председателя Московской областной организации Союза писателей России, руководитель воскресенского литературного объединения «Радуга» Виктор Лысенков, руководитель творческого объединения «Воскресенский краевед» Светлана Белоус, литераторы Марина Горидько, Ольга Новикова, скульптор Константин Синявин и художник Николай Башмаков поделились воспоминаниями об Александре.

Особое место в жизни поэта занимали друзья и одноклассники. Владимир Дубровин и Владимир Овчинников рассказали смешные истории из школы, а друзья Александр Молодкин и Геннадий Ярославцев — про совместную работу.

Вечер прошел в дружественной обстановке за чтением стихов. В конце все увидели фильм «Памяти Александра Суслова» с фотографиями из семейного архива, созданный Александром Молодкиным.