Взрыв бытового газового баллона произошел в ЖК «Одинцовский парк»

В Одинцове на улице Белорусской в доме № 13 произошел взрыв бытового газового баллона. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, пострадавших нет.

По информации экстренных служб, многоквартирный дом не газифицирован. Причиной происшествия стала разгерметизация бытового газового баллона в одной из квартир на 15-м этаже. В результате инцидента несколько перегородок и остекление получили повреждения. Горения не возникло, информации о пострадавших жителях не поступало. Ситуацию взяла на контроль Одинцовская городская прокуратура.

Надзорные органы напоминают гражданам о необходимости строго соблюдать правила хранения бытовых газовых баллонов. Содержание сосудов с горючим в жилых помещениях, на путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах и лоджиях запрещено.