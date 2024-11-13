Новый скалодром открыли в лицее Воскресенска

В лицее имени Стрельцова в Воскресенске открылся новый скалодром. На торжественное мероприятие пригласили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре и основам безопасности жизнедеятельности.

Церемония прошла с участием заместителя главы Воскресенска Ольги Коротеевой. Она поздравила школьников с важным событием в спортивной жизни учебного заведения. На открытии перерезали красную ленточку директор лицея Андрей Копцов и преподаватель Владимир Рассказов, чьи ученики стали победителями и призерами олимпиады.

Скалодром в лицее — это не только новое спортивное оборудование, но и уникальная возможность для учащихся заниматься новым видом спорта. Под руководством опытных тренеров школьники смогут развивать силу, ловкость и смекалку, что поможет им достичь больших успехов в спорте и жизни.

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