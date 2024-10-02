Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Приокско-Террасном заповеднике

Добровольцы GRASS и Fix Price приняли участие в большой акции в Центральном зубровом питомнике. Волонтеры занимались озеленением загонов для животных Приокско-Террасного заповедника.

Небольшой дождь помог участникам, смягчив землю, так что стало проще копать ямки под посадки. На участке загона № 3, который отгородили от зубров, высадили саженцы липы. Когда деревья окрепнут, животных вновь вернут на территорию.

После успешно выполненной работы для участников акции провели экскурсию по заповеднику и угостили обедом.

Сотрудники компании GRASS помогают питомнику уже не первый год. Ранее они участвовали в восстановлении поврежденного сенохранилища и установили интерактивный стенд для юных посетителей заповедника. Кроме того, в 2023 году волонтеры посадили в загонах около 500 саженцев. Организация также оплатила ремонт кормовых площадок для животных.

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