Фолк-фестиваль пройдет в Серпухове 7 сентября

Фото: Медиасток.рф

Народный фолк-фестиваль «На стыке трех губерний» пройдет 7 сентября. Площадкой мероприятия станет парк имени Олега Степанова в Серпухове.

Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по игре на народных инструментах и освоить различные ремесла, также будет работать ярмарка и стилизованная фотозона. На сцене выступят народные коллективы, в том числе государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» и фолк-группа «Коленкор».

Фестиваль проводится каждый год в память о культурном и историческом значении Серпухова. Так, город располагался на пересечении торговых путей из Тулы, Калуги и Москвы. Здесь объединялись традиции, мода и ремесла этих русских городов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте