Фолк-фестиваль пройдет в Серпухове 7 сентября

Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по игре на народных инструментах и освоить различные ремесла, также будет работать ярмарка и стилизованная фотозона. На сцене выступят народные коллективы, в том числе государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» и фолк-группа «Коленкор».

Фестиваль проводится каждый год в память о культурном и историческом значении Серпухова. Так, город располагался на пересечении торговых путей из Тулы, Калуги и Москвы. Здесь объединялись традиции, мода и ремесла этих русских городов.

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