Гавшинский дом культуры реконструируют в Серпухове

В Серпуховском округе продолжают приводить в порядок дома культуры и детские сады. Работы идут как в сельской местности, так и в городах.

Гавшинский сельский дом культуры, построенный в середине прошлого века, закрыли в 2021 году из-за аварийного состояния. Сейчас здесь завершают капитальный ремонт крыши площадью около четырехсот квадратных метров. Старое покрытие демонтировали и заменили на современное и долговечное. Впереди полная реконструкция здания: обновят фасад, внутренние помещения и инженерные сети.

В Протвино, в дошкольном отделении «Капелька» школы № 3, обновляют спортивный зал. Уже уложено новое напольное покрытие, заменены окна, двери, радиаторы и светильники. Также новые окна появились во всех группах. Впереди установка противопожарных дверей и перил.

В Серпухове ремонт идет в дошкольном отделении «Малышок» школы № 1. Здесь подрядчик занимается заменой окон в спальных группах.

Создание комфортных условий для детей и сельчан — задача, которая остается под строгим контролем.

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