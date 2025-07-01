«Задел у нас большой». Почему Трамп стал следить за продвижением ВС РФ в Сумской области

Президент США Дональд Трамп признался, что пристально следит за продвижением ВС РФ в Сумской области. Российские войска подошли настолько близко к Сумам, что могут достать до городских окраин ствольной артиллерией, а генштаб ВСУ уже признал потерю контроля над частью этого региона. Чего ждать в ближайшие месяцы на этом участке фронта ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.

«Мы хотим нивелировать, практически убрать все возможные риски обстрелов наших приграничных территорий. <…> Вероятность именно взятия Сум очень велика для безопасности и для той самой буферной зоны», — пояснил он.

Собеседник 360.ru добавил, что также он допускает возможность проведения референдумов на территориях буферных зон, которые окажутся под контролем России. Есть вероятность, что и они станут частью Российской Федерации.

«Я думаю, что задел у нас большой. Переживания Трампа связаны прежде всего с тем, что мы будем развивать наступление и будем брать под контроль те же месторождения, которые пока обещаны, скажем так, американцам», — резюмировал Михайлов.

Ранее Трамп заявил, что внимательно следит за ситуацией в Сумской области. Он призвал дождаться того, что «произойдет дальше».